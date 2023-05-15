داليا عبدالرحيم: السماح بسماع جميع الأراء في الحوار الوطني شيء يحسب للدولة المصرية

قالت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إن جلسات الحوار الوطني بالأمس كانت قائمة على البحث عن المشتركات في الأمور وسبل للتوافق لا للاختلاف.

وأضافت "داليا" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه كان هناك حرية في الحديث بالأمس بشكل كبير، قائلة: "أدعو من هنا وسائل الإعلام الأجنبية لنقل ما حدث في الحوار الوطني، وأنها إذا كانت تتحدث عن عدم وجود حرية في الحديث، فإن المعارضين بالأمس تحدثوا في الحوار الوطني بكل حرية وعلى الهواء مباشرة والجلسات تنقل أمام الجمهور".

وتابعت: "اعتقد أن جلسات الحوار الوطني بالأمس كان بها سبل لأخذ الكلمة وطرق للحديث لم تلتزم بها المعارضة بالأمس وبالرغم من ذلك تم سماعهم واحترام وجهة نظرهم واعتقد أن المعارضة متحفزة بعض الشيء، وأتفهم هذا الأمر في إطار أننا في بداية إجراء حوار وهذه أولى الجلسات".

وأردفت: "يحسب للدولة المصرية إقامة الحوار الوطني والسماح بسماع كافة الأراء، وكان هناك أراء في منتهى الجرأة، وفي الخارج يقولون إن هذا الكلام مينفعش يتقال ولكن الكلام يقال ويسمع على أرض مصر".

