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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «صحة النواب» تناقش موازنة الوزارة ومراكز الصحة النفسية لعام 2023-2024

صناعة النواب أرشيفية
صناعة النواب أرشيفية
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تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية و المؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، فيما يخص المجلس الصحي المصري وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية و هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و هيئة الإسعاف المصرية.

لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024 موازنة 2023