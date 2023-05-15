13795 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في بورسعيد.. صور

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.

وجرى التشديد على عدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجان، وكُلف جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية ورفع تقارير يومية بنتائج هذه المتابعات، والتشديد على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري والمباشر مع وكيل الوزارة حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجنة، لسرعة التصرف وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بهدف استكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

ويؤدي 13795 طالبا وطالبة موزعون على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

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