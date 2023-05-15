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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر" بالخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة. 
وقال شهود عيان من البلدة "إن قوات الاحتلال اقتحمتها، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.
جدير بالذكر أن بلدة "بيت أمر" من أكثر المناطق اضطرابا في محافظة "الخليل"، والضفة الغربية بوجه عام. وتقع الاشتباكات بها بشكل شبه يومي بين سكانها وقوات الاحتلال.

الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية