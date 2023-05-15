اليوم.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة خدمية بالمحافظات

تشهد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأثنين استمرار مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن استكمال تنفيذ أعمال تطوير منطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، المدرجة بخطة الدولة لتطوير العشوائيات بتاريخ 18 أغسطس 2016، وتفقد رئيس حي أول المحلة الكبرى بتاريخ 26 من فبراير 2023، لعدد من العمارات بالمنطقة التي تحتاج إلى تطوير واتخاذه قراراً بإزالة عمارتين للخطورة الداهمة، ومدى تأثير ذلك على عدد 120 أسرة مهددين بالطرد، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من أبريل سنة 2023.

كما تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سامية توفيق، بشأن:

ضرورة إنارة طريق المقابر الغربي الذي يربط عزبتي البابلي والكردي التابعتين لقرية بطينة – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، والذي يبلغ طوله 500 متر، ومدى تأثيرها عدم إنارة الطريق على حياة المواطنين، مع العلم أنه تم التقدم بعدة طلبات في هذا الشأن دون جدوى.

الثاني حول تأخر جهاز تعمير الساحل الشمالي عن تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش محلة أبو على، وتغطية مصرف نمرة (5) الغربي بمحافظة الغربية، بالرغم من قيام المحافظة بإخطار الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال أكثر من مرة، ومدى تأثير ذلك على المنازل المجاورة للمصرف نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتسريبها، فضلاً عن عدم تنفيذ أعمال رصف شارع الثورة نتيجة عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق به وخاصة (الاتصالات).

و الثالث حول عدم تنفيذ قرار الدكتور محافظ الغربية بإزالة كوبري قرية العامرية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وإعادة بنائه، نظراً لتعرضه لانهيار جزئي وإغلاقه لمنع حركة مرور السيارات وسير المواطنين، مع العلم إنه يعد المدخل الرئيسي للقرية.

و الرابع حول توقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف طريق مدخل عزبتي البابلي والكردي – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية – حتى الآن، بالرغم من موافقة السيد الدكتور المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وذلك بدعوى إداري مركز المحلة الكبرى في المرحلة الثانية "بمبادرة حياة كريمة"، ومدى تأثير ابتعاد المسافات بين تلك العزب والمدينة والقرى والعزب الأخرى على المواطنين.

كما تشهد مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كباري علوية عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة، ومخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه طريق إسماعيلية بورسعيد، ومنطقة الحرش التابعة لقرية البياضية، ومنطقة قرية البياضية مركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، حيث تم مخاطبة محافظ الإسماعيلية في هذا الشأن، وتم الموافقة على إنشاء تلك الكباري وتحمل 50% من تكلفة إنشائها بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بنسبة 50% لكل منهما، فضلاً عن الموافقة على إنشاء دورانات آمنة بمدخل قرية البياضية وتحمل التكلفة الإنشائية لها، حيث إن مداخل ومخارج هذه المناطق عبارة عن دورانات غير آمنة بالطريق السريع والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين.

وتناقش أيضا طلبا من النائب محمد عبدالعليم، بشأن تأخر إجراءات تمليك محلات الورش الميكانيكية والتجارية بمحافظة السويس، والتي تم منحها - بقرار من رئيس مجلس الوزراء - لأصحاب الورش والمحالات التجارية التي كانت واقعة داخل كردون المدينة، وتم الاتفاق على تمليكها وفقاً لشروط معنية، ذلك بالرغم من انتهاء لجنة التثمين من تحديد أسعار التمليك وموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تقريرها ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية لأصحاب تلك الورش والمحلات.

