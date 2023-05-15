أوكرانيا: مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء 86 هجوما روسيا على خيرسون

الإثنين 15/مايو/2023 - 10:05 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن 6 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون؛ جراء 86 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين - "خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية 86 هجوما حيث أطلق 381 قذيفة من المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف مدينة (خيرسون) 4 مرات وأطلق 9 قذائف، من بين ذلك، ما استهدف مناطق سكنية في بلدات وقرى المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية أجلت 56 شخصا آخرين من المناطق التي تم تحريرها في اليوم الماضي.