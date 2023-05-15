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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء 86 هجوما روسيا على خيرسون

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن 6 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون؛ جراء 86 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء  (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين - "خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية 86 هجوما حيث أطلق 381 قذيفة من المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية".
وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف مدينة (خيرسون) 4 مرات وأطلق 9 قذائف، من بين ذلك، ما استهدف مناطق سكنية في بلدات وقرى المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية أجلت 56 شخصا آخرين من المناطق التي تم تحريرها في اليوم الماضي.

خيرسون أوكرانيا