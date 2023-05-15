وكيل "تعليم القاهرة" تشيد بإنجازات إدارة النزهة

قدمت إدارة النزهة التعليمية ملف الإنجازات الخاص بها للعام الدراسي 2022/2023 ، لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتضمن الملف عرضا شاملا لأبرز الفعاليات والزيارات والأنشطة والمسابقات والانجازات النوعية على الصعد المختلفة تحت إشراف محمد مصطفى وكيل الإدارة القائم بأعمال المدير العام.

وتسلمت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات بالقاهرة الملف من الأستاذة فاتن طنطاوى مدير إدارة الخدمات التربوية بالنزهة، متضمناً ملخصاً بأهم انجازات وفعاليات أقسام الإدارة المختلفة .

وتصفحت زينب عبد الفتاح الملف وأثنت عليه مشيدة بالجهود المبذولة والتميز والحرفية في إعداد الملف وحسن التعاون والعمل المشترك لفريق النزهة بأقسامها المختلفة.

ولفتت إلى تميز ملف "إنجازات النزهة" والذي تضمن صفحات خاصة توثق زيارات ومتابعات كبار المسئولين والزوار لمدارس النزهة ومتابعتهم لأنشطة أشبال وزهرات النزهة في الفعاليات والمسابقات والمعارض العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة.



تضمن الملف توثيقا لزيارات الوزراء وكبار المسئولين وعلى رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد عبدالهادي قطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية والأستاذ أيمن موسي وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والأستاذة زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات والدكتور خالد عبده مدير التعليم الفني والأستاذة منيرة أسامة مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمدارس النصر .

كما وثق الملف زيارة الدكتور هشام جعفر المشرف على مجموعة مدارس 30 يونيو لمدرسة السيد عائشة بحضور الأستاذ خالد عبدالحكم مدير الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم.

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