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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبدالرحيم: جلسات الحوار الوطني ليست مكلمة والجميع مشارك في صناعة القرار

داليا عبد الرحيم
داليا عبد الرحيم
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أكدت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، أنها حضرت أولى جلسات الحوار الوطني والتي انطلقت بالأمس، قائلة: "شفت منظر مبهر جدًا بوجود كافة الأطياف في الحوار الوطني، وهو حوار جاد على أرضية وطنية وأرضية الحفاظ على الوطن والبحث عن المشترك بيننا وليس الاختلافات".

وأضافت "داليا" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "لم أشعر أن الحوار الوطني مكلمة وأنه قائم على التنظير بل كان به بحث عن استراتيجيات وحلول وكل شخص يطرح وجهة نظره وحلولا مناسبة"، موضحة أن الحوار الوطني من الأشياء المهمة جدًا والتي سيذكرها التاريخ للشعب المصري، حيث مشاركة الشعب في صناعة القرار.

وتابعت، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تأتي من إيمانه الشديد بفكرة المشاركة في الحكم، قائلة: "الحوار والاستماع للآخر والشعب المصري عن طريق ممثلين يشاركون في الحوار أو عن طريق إرسال مقترحاتهم بشكل شخصي للأمانة الفنية للحوار وطرحها في الحوار الوطني هو إيمان من رئيس الجمهورية بضرورة الاستماع للمواطنين ومشاركتهم لإيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها لنكون أكثر قدرة على تحمل التحديات التي تواجهها البلاد".

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