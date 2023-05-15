"دور الشباب في مواجهة تغير المناخ" ندوة بألسن عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تغير المناخ"، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للبيئة، تحت رعاية سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، ولمياء محمود، ممثل الاتحاد العربي للإعلام السياحي، حيث أدار الندوة عاطف بهجات، عضو لجنة البيئة.

استعرض أبو كب خلال الندوة ، مخاطر التغيرات المناخية خاصة مخاطر غرق المدن الساحلية مع التأكيد على الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر حفاظا على البيئة.

واستطرد حديثه لافتا إلى أن جزء كبير من ارتفاع الأسعار يرجع الى قلة المواد الغذائية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أننا دولة تواجه التصحر بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه.

وأشار إلى أن آثار التغيرات المناخية مرعبة، فالسلوك البشري على الأرض تسبب في تغيرات المناخ، مشددا أن الثقافة البيئية هى أول خطوة يجب على طبقة الشباب اتخاذها، خاصة أن ٦٠% من تعداد سكان الوطن العربي تحت سن ٣٠ سنة.

بينما تناولت لمياء محمود، ممثل الاتحاد العربي للإعلام السياحي، مفهوم السياحة الخضراء والبيئة المستدامة، باعتبارها أحد أهم القضايا التى ترعاها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن التنوع السياحي الذي تتمتع به الدولة المصرية واختلاف مواطنها السياحية وثقافاتها المتنوعة على امتداد أرضها يستوجب ان نساهم في تطوير نظام الحماية البيئية و تطبيقه في الأماكن السياحية وايضا في كيفية دعوة السائحين عبر العالم بلغاتهم المختلفه لجذبهم لزيارة تلك البقع السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية.