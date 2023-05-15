داليا عبدالرحيم: السيسي رجل ذو عقلية مفكرة.. وقادرون على تحقيق أمننا الغذائي

قالت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز: "أتفهم كلمة الرئيس خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بأن التنمية الخضراء واستصلاح الأراضي في مصر هو المشروع الأصعب، لأننا كنا نواجه حربا كبيرة جدًا في الإعلام المعادي، حول أن المصريين بيحلموا باستصلاح مليون فدان في 2030، ولكننا نحقق الحلم، وقادرون نحلم ونحقق أمننا الغذائي زي ما قدرنا نحقق أمننا القومي وانتصرنا على الإرهاب".

وأضافت "داليا" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن التصدير بالنسبة لمصر يأتي استكمالًا لفكرة الحلم وأن هناك تطلعا لأن تكون مصر دولة مصدرة بدلًا من تحقيق الأمن الغذائي فقط، قائلة: "بعد ما كنا رقم 1 في استيراد القمح على مستوى العالم فإننا نطمح لتصديره".

وتابعت: "استراتيجية الرئيس السيسي هي استراتيجية عقلية مفكرة لرجل دولة يعلم خبايا الأمور ويعلم أن فكرة تأمين الأمن سواء الغذائي أو الأمن للشعب المصري هي فكرة جوهرية ونستحق أن نحلم، وأن تكون لدينا إرادة لتحقيق هذه الأحلام".