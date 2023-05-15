داليا عبدالرحيم: الدولة المصرية تعمل على قدم وساق في جميع الاتجاهات

قالت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إنه لابد من التأكيد على فكرة أن مصر في الوقت الذي انطلقت فيه أولى جلسات الحوار الوطني بالأمس كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح مشروعات ضخمة وكبيرة في شرق العوينات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق في كل الاتجاهات.

وأضافت "عبدالرحيم" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مشروع شرق العوينات يعتبر ثاني أكبر المشروعات الكبيرة جدًا التي تقوم عليها الدولة المصرية، حيث استصلاح أكثر من 190 ألف فدان، والمستهدف في 2023 الوصول لـ 280 ألف فدان.

وأوضحت، أن استصلاح هذا الكم من الأراضي يوفر الأمن الغذائي ولا يجعل الدولة تحتاج للاستيراد والعملة الصعبة التي أصبحت مجهدة جدًا للاقتصاد المصري، بجانب تأثر الدولة بالحرب الروسية الأوكرانية، موضحًة أن مشروع استصلاح الأراضي بشرق العوينات بدأه الرئيس السيسي في 2014 و2015 ما يؤكد أن هناك خطة لتأمين الأمن الغذائي للشعب المصري.

وتابعت رئيس تحرير “البوابة نيوز”، أن التفكير في تأمين السلع هو تفكير استراتيجي وبه نوع من التفكير في المستقبل، قائلة: "من آمن غذاءه يأمن قراره ولذلك فهو شيء كبير جدًا".