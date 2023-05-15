اليوم.. الأهلي يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة الترجي التونسي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الاثنين على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها مساء الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.



وكان فريق الأهلي قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من تونس إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي بعد الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في ملعب “رادس”.

ومن المنتظر أن يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الترجي المقبلة وبعض الجوانب الفنية والخططية.



نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

وحقق الأهلي الفوز مساء الجمعة الماضي، على حساب فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



10 آلاف متفرج في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

وتلقى الأهلي خطابا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف متفرج في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبل.