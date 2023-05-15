قام عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، بزيارة جامعة العلمين الدولية حيث التقي الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم النجار أمين عام الجامعة؛ وذلك لمناقشة آليات التعاون المشترك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بفتح آفاق جديده للتعاون مع منظومة التعليم الجامعي للاستفادة من الإمكانات العلمية المتاحة بالجامعة وتوافر العديد من الكوادر العلمية والأكاديمية.

جاء ذلك بحضور النائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ، وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية، ومسعد بدوي وكيل الإدارة.

وفي بداية اللقاء نقل شحاته لرئيس جامعة العلمين تحيات وتقدير قائد الإقليم ووزير التربية والتعليم، مؤكدا اعتزاز المنظومة التعليمية بالمحافظة بالتعاون المثمر مع صرح علمي جامعي مصري عملاق بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية بالقطاع التعليمي، وقدم الشكر لجامعة العلمين بعد تنظيم قوافل طبية بمدارس الإدارة التعليمية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

ورحب رئيس الجامعة بوكيل الوزارة والحضور، مؤكدا الاستعداد الكامل من جامعة العلمين لتقديم كافة سبل المساندة للمنظومة التعليمية بمطروح.

وناقش مدير المديرية مع الدكتور الكردي الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم ورش عمل شاملة تدريبات تكنولوجية وتنمية مهنية لمعلمي المرحلة الثانوية، كذلك إعداد برامج صيفية لطلاب مدارس العلمين للتدريب على برنامج ( IT ).

وأكد الكردى فى نهايه اللقاء على استعداد الجامعه لتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التعليم قبل الجامعى بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المتفوقين من الطلبة من خلال تقديم عدد من المنح المجانية للدراسة بكافة كليات الأكاديمية.

وكيل تعليم مطروح يلتقي رئيس جامعة العلمين الدولية لبحث آفاق التعاون

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