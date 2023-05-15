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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. بطولة للملاكمة في محطة مترو خاركيف تكريما للجنود المدافعين عن المدينة

بطولة للملاكمة في
بطولة للملاكمة في محطة مترو خاركيف
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أقيمت بطولة في الملاكمة، في مترو مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن في أوكرانيا من حيث المساحة وعدد السكان، تكريما للجنود الأبطال الذين شاركوا في الحرب ضد روسيا ودافعوا عن المدينة.

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لإحدى المباريات في البطولة والتي شهدت انضمام رياضيون من الفريق الأولمبي الأوكراني وتوافد المئات من السكان المحليين إلى المكان لمشاهدة البطولة. 

وتم اختيار مترو الأنفاق حيث تم إنشاء حلقة الملاكمة (Defenders of Ukraine)لأسباب تتعلق بالسلامة، وعقدت عشر مباريات في أجواء حماسية. 

وتعتبر هذه البطولة أول حدث رياضي جماعي بهذا الحجم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

خاركيف أوكرانيا روسيا الفريق الأولمبي الأوكراني الملاكمة