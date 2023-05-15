بالفيديو.. بطولة للملاكمة في محطة مترو خاركيف تكريما للجنود المدافعين عن المدينة

أقيمت بطولة في الملاكمة، في مترو مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن في أوكرانيا من حيث المساحة وعدد السكان، تكريما للجنود الأبطال الذين شاركوا في الحرب ضد روسيا ودافعوا عن المدينة.

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لإحدى المباريات في البطولة والتي شهدت انضمام رياضيون من الفريق الأولمبي الأوكراني وتوافد المئات من السكان المحليين إلى المكان لمشاهدة البطولة.

وتم اختيار مترو الأنفاق حيث تم إنشاء حلقة الملاكمة (Defenders of Ukraine)لأسباب تتعلق بالسلامة، وعقدت عشر مباريات في أجواء حماسية.

وتعتبر هذه البطولة أول حدث رياضي جماعي بهذا الحجم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.