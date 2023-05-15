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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. ماس كهربائي يتسبب في حريق محل كشري بالعمرانية

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل محل كشري بشارع أبو الحمد من شارع مستشفي الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل كشري فيصل بشارع أبو الحمد من شارع مستشفي الصدر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا فى شفاط المدخنه سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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