اليوم.. إطلاق مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية Triple S بهندسة المطرية

تنظم كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، اليوم الإثنين، أكبر مسابقة هندسية في جامعات مصر Triple S، تحت إشراف الدكتور إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد حسنين ربيع، عميد الكلية، والدكتور محمد حلمي أستاذ هندسة الإنشاءات، وبمشاركة 1500 طالب من 15 جامعة.



ومن المقرر أن يحضر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات المسابقة.

وتنقسم المسابقة إلى 5 مسابقات مختلفة، هي: General Competition، والهدف من المسابقة إنشاء مشاريع والبحث عن كيفية تنفيذ الفكرة على أرض الواقع والتفكير لحل المشاكل وتقديم أبحاث على هذه الأفكار وشرح كيفية تنفيذها،و Spaghetti bridge، ويشارك فيها عدد كبير من الطالب حيث تعتبر أكبر مسابقات، وTriple s، وتقوم على إنشاء وبناء كباري وجسور من المكرونة بتصميم هندسي لتحمل أكبر قدر من الأحمال وبأقل وزن باستخدام مادة ضعيفة وهي المكرونة الإسباجيتي، وEPD (Egg Protection Device)، وهي محاكاة لتصميم وتنفيذ منشأ عسكري يحتوي على مواد لها حساسية عالية أو أسلحة ومعدات هامة كالطائرات أو الغواصات ويتم تمثيل المنشأ ب frame خرساني بأبعاد محددة لحماية بيضة من الكسر والتي تمثل المتفجرات والأسلحة داخل المبنى ويتم تمثيل هجمات الصواريخ المتكررة على المبنى بحمل مفاجئ يسقط من ارتفاعات مختلفة، وEarthquake competition، وهي عبارة عن إنشاء مبنى بأبعاد محددة لمقاومة الأحمال الجانبية (أحمال الزلازل)، وباستخدام مواد ضعيفة وهي المكرونة، وهي المسابقة الأولى من نوعها في الجامعات المصرية، حيث تعتمد على تحمل أكبر قدر من أحمال الزلازل في أكبر وقت ممكن وبأقل وزن، وArchitecture competition، وتقوم فكرتها على تطوير المداخل الرئيسية للكلية وتصميم البوابات والسور والساحة المقابلة للبوابة الرئيسية وأماكن انتظار السيارات حولها، وكذلك تصميم واجهة المباني أمام المدخل الرئيسي بحيث تكون الرؤية البصرية للمنطقة كاملة، مع مراعاة تحقيق الاستدامة بالتصميم.