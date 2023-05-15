مستوطنون يقتحمون «الأقصى» ويعتدون على المواطنين في الخليل وبيت لحم

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض "الأقصى" يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

وفي محافظة الخليل، اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في خربة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب المحافظة، وحطّموا عددا من الأشجار.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام من عائلة شحادة، وحطموا عددا من أشجار الزيتون وغيرها، وألحقوا أضرارا بمشاريع زراعية.

وأشار إلى أن المستوطنين يواصلون عمليات العربدة، ويطاردون رعاة الأغنام والمزارعين في منطقة مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وفي محافظة بيت لحم، قطع مستوطنون العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات، وهدموا سلاسل حجرية، في قرية حوسان غرب المحافظة.

وأفاد أحد مالكي الأرض محمد سباتين بأن عددا من المستوطنين قاموا بتقطيع قرابة 15 شجرة زيتون، و10 شجرات من اللوزيات، وهدموا سلاسل حجرية، ودمروا أسلاكا شائكة في أرض "شعب خريان"، تقع وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، تعود للأشقاء راجي عبد العزيز سباتين، ومحمد، وعوض، ومحمود.