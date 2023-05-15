قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطين من القدس، وهم: أحمد هيثم محمود، وأحمد محيسن، ورياض أبو الحمص من بلدة العيسوية، ومحمد جميل حوشية، ومحمد يوسف حوشية من بلدة قطنة شمال غرب القدس، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وشابا -لم تعرف هويته بعد- من بلدة جبل المكبر.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، وهم: الأسير المحرر مؤمن نصري أبو الرب من بلدة قباطية بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم، ومجاهد الننش وأحمد الصباح أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب دير شرف غرب نابلس.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين اياد تكروري ومصعب مظهر، بعد محاصرة أحد المنازل في حارة القيسارية بالبلدة القديمة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد جمال، بعد أن داهمت منزله في بلدة حلحول شمال المحافظة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عمر عبد الله الحاج (16 عاما) من المدينة، عقب استدعائه للتحقيق.