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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بمعالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حكومته بتشكيل لجنة توكل لها مهمة معالجة ملف إصلاح الوكالة الجزائرية لدعم تشغيل الشباب ومعالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه، أمس الأحد، مع أعضاء الحكومة والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية.

وأوضح «تبون» أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة وفرص العمل، مثمنا التنسيق بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في هذا المجال.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر ملفات النزاعات والفساد