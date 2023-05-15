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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاستخبارات العراقية تعتقل خلية تقدم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، توقيف شبكة تقدم الدعم لعناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى، شرق العاصمة بغداد.

وجاء في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني العراقية: "من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة تقدم الدعم لعناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والأموال والمستلزمات الأخرى".

وأضاف البيان: "بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على أربعة متهمين من داعش، إذ أفشلنا مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطرًا أمنيًا على المحافظة، والتحقيق جار معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية".

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