الولايات المتحدة.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في أريزونا وكنتاكي

أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار أثناء تجمع السكان في أحد الأحياء بولاية أريزونا، ومقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بإطلاق نار في ولاية كنتاكي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة يوما، الرقيب لوري فرانكلين، إن إطلاق النار وقع قبل الحادية عشرة من مساء السبت في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد، وذكرت أن التحقيقات جارية لكن لم يتم اعتقال أي مشتبه به، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث، لكن لوري قالت إنه لم يعد هناك أي تهديد للتجمع.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة توجهوا للتجمع بعد بلاغات عن هجوم عنيف. وعندما وصلوا وجدوا 7 أشخاص مصابين بأعيرة نارية.