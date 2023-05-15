بالصور.. ضبط عدد 16 سيارة ميكروباص مخالفة ورفع 131 أشغال للطريق العام

استمرار حملات حي الدقي لمتابعة انتظام غلق المحلات والورش وفقا للمواعيد المقررة، وتمكنت الحملة أثناء سيرها تم ضبط عدد 2 ورش مخالفة للمواعيد المقررة للورش، كما تم تطبيق المواعيد الصيفية، وكان قد شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي بشأن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بحيث تغلق في الساعة 11 مساء.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجي للتراخيص، وأخيرًا في حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

وجاءت الحملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى حملة بمرافقة شرطة المرافق استهدفت رفع الإشغالات بشوارع الدقي، أسفرت الحملة من ضبط عدد 16 سيارة ميكروباص مخالفة كما تم رفع 131 حالة إشغال للطريق العام وجاري اتخاذ الإجراءات وتحرير محاضر للمخالفين وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.