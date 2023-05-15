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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية|لحظة بلحظة.. أردوغان: لا أعرف إذا كنت سأفوز في الجولة الأولى أو ستكون هناك جولة إعادة

أردوغان
أردوغان
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قال رجب طيب أردوغان، إنه لا يعرف إذا كان سوف يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية أو ستكون هناك جولة إعادة، وذلك أثناء خطابه الآن أمام مناصريه في أنقرة.

يذكر أن أردوغان توجه إلى المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة لكي يلقي الخطاب أمام مناصريه، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي: رجب طيب أردوغان: 49.59% كمال كليشدار أوغلو: 44.67% سنان أوغان: 5.28%، بعد فرز 97.4% من الأصوات.

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