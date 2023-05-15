بالصور.. نائب محافظ الجيزة تشارك في الاجتماع التمهيدي لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية

بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شاركت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة في فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول ضمن إستعدادات محافظة جنوب سيناء لإقامة المؤتمر الثاني بعنوان “تطبيقات السياحة الصحية المصرية” وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت هند عبد الحليم، أن محافظة الجيزة تعد من أهم المقاصد السياحية التي تحمل تنوعًا فريدًا يخدم فرصة مصر في تطوير برامج الزائرين بقصد السياحة الصحية والعلاجية لما تتمتع به من كم هائل من الأماكن السياحية والتي يمكن إضافتها لبرامج الزيارة لمصر.

من ناحية أخرى أوضحت نائب المحافظ، أن الجيزة تتمتع بالعديد من المواقع السياحية ذات الطابع الإستشفائي المتميز والتى تتمتع إلى جانب قربها الإستراتيجي من مختلف المواقع الحيوية بالقاهرة الكبرى فهناك أيضًا شبكة الطرق الحديثة والمتطورة ووسائل الإقامة متنوعة الأغراض وذلك بالواحات البحرية. كما أشارت نائب المحافظ أن الواحات البحرية تعد أحد الفرص السياحية الواعدة لنمط السياحة البيئية بمصر، والتى تضم مايقرب من 400 عين مياه طبيعية متنوعة مابين مياه باردة وساخنة ومعدنية والتى يجرى العمل على حصر مختلف المقومات التى تشملها قرى المدينة واحتياجات متطلبات كل منها لتطويرها وبحث الفرص الاستثمارية التى يمكن توفيرها لتحسين الخدمات بها وتعظيم الإستفادة منها وإدماج أهلها فى برامج التنمية السياحية المقررة لضمان دعمهم الفعال لها.