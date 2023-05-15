الانتخابات التركية| لحظة بلحظة.. كيليجدار أوغلو: باقون حتى إحصاء آخر صوت

قال مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، اليوم الإثنين، إنه وأنصاره باقون حتى إحصاء آخر صوت في الانتخابات، دون ذكر حصيلة جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقد حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نسبة تصويت بلغت 49.5%،بينما حصل كيليجدار أوغلو 44.7 %بعد فرز 95.0 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسة التركية التي أجريت أمس الأحد، حسبما أوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية.

يذكر أن وسائل إعلام تركية أعلنت، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا يوم الأحد، ويدلي حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.