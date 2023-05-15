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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية| لحظة بلحظة.. أردوغان يحصل على 49.59% وكيليجدار أوغلو 44.67% بعد فرز 97.4% من الأصوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي: رجب طيب أردوغان: 49.59% كمال كليشدار أوغلو: 44.67% سنان أوغان: 5.28%، بعد فرز 97.4% من الأصوات.

يذكر أن وسائل إعلام تركية أعلنت، مساء أمس الأحد، عن إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا أمس الأحد، ويدلي حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

الانتخابات التركية أردوغان كيليجدار أوغلو