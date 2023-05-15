الانتخابات التركية| لحظة بلحظة.. أردوغان يحصل على 49.59% وكيليجدار أوغلو 44.67% بعد فرز 97.4% من الأصوات

أوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي: رجب طيب أردوغان: 49.59% كمال كليشدار أوغلو: 44.67% سنان أوغان: 5.28%، بعد فرز 97.4% من الأصوات.

يذكر أن وسائل إعلام تركية أعلنت، مساء أمس الأحد، عن إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا أمس الأحد، ويدلي حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.