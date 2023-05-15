مروة عبد المنعم: أوضة بنتي بتتحرق «حاجه مرعبه أوي»

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشور لها، عن حريق غرفة ابنتها.

وعلقت «فى لحظة أوضة بنتي بتتحرق دلوقتي، حاجه مرعبة أوى، قدر الله وما شاء فعل».

وانهالت التعليقات من المتابعين فى محاولة للاطمئنان أو معرفة السبب ولكن دون رد من الفنانة، واستمر المتابعين بالدعاء لها فى انتهاء الأمور بخير.

يشار أن الفنانة مروة عبدالمنعم شاركت فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها سينمائيًا فيلم "عمرو وسلمى"، حيث قدمت دور صديقة البطل تامر حسنى بشكل مميز.

يذكر أن الفنانة مروة عبدالمنعم تقدم البرامج التلفزيونية تلك الفترة، وأبرز برامجها "وصفة مروه" من نوعية البرامج الاجتماعية.