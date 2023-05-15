آلام الظهر.. 4 ممارسات تدمر عمودك الفقري

كشف أخصائي العلاج الطبيعي، سامي مارغو، عن أربعة أوضاع يومية يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر.

وقال مارغو إن هذه الوضعيات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الظهر المعقدة في المستقبل.

الانحناء على عجلة القيادة

الانحناء على عجلة القيادة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة العمود الفقري.

لحماية عمودك الفقري أثناء القيادة، تأكد من إرجاع الوركين للخلف نحو مسند المقعد.

يجب أن يكون مستوى العين فوق عجلة القيادة وأن يميل المقعد إلى الخلف قليلاً.





الاسترخاء على المكتب

حاول أن تجلس مع وضع أذنك وكتفك وفخذك في صف واحد مع راحة الكتفين.

التحديق في الهاتف

يجب عدم فحص الهاتف المحمول أثناء المشي.

يجب النظر إلى الشاشة عندما تكون في مستوى العين.

النوم على الأريكة

يمكن أن يتسبب بجعل العمود الفقري في وضع غير طبيعي.

أفضل وضع للنوم هو على الجانب، مما يدعم المنحنى الطبيعي للعمود الفقري.