كأس الكؤوس الأفريقية.. يد الأهلي تهزم سبورتنج وتتأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 32 / 28 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل.

وأنهى فريق يد الأهلي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وحسم صدارة المجموعة وتأهل لربع النهائي.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فاز في الجولة الماضية على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 وقبلها على كيركوس الإثيوبي بينما تأهل سبورتنج في المركز الثاني.



وينتظر الأهلي الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى التي تضم الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

