تعرف على قصة مثل "ما بين حانا ومانا ضاعت لحانا"

الامثال الشعبيه هي حكمه القدماء وقد نرددها يوميا ونأخذ منها نورا تهتدي به في ايامنا الحاليه فتكون لنا ملاذ ومرشدا في طريقنا وحياتنا

ومثلنا اليوم "ما بين حانا ومانا ضاعت لحانا "قد يكون قديم ولكنه مفيد لنا ولاجيالنا ولمن يختار

نردد هذا المثل عند الاختيار بين امرين والتشتت بينهما أو ضياع احدهما

عن قصه مثلنا اليوم

فهي تعود الي سالف الزمان حيث أن رجل اقدم علي الزواج من سيدتين في وقت واحد احدهما أكبر منه في السن والاخري اصغر منه

الاولي تدعي بحانا والثانيه مانا

كان الرجل إذ ذهب لحانا نتفت شعره الاسود حتي يصبح مثله في السن وان ذهب لمانا تنفت شعر ذقنه الابيض حتي يصبح صغيرا في السن

فوجئ الرجل بذهابه لكليهما بأن شعر ذقنه نتف وعنها نظر الي المراءه فردد قوله "ما بين حانا ومانا ضاعت لحانا"اي ما بين ذهابي لحانا وذهابي لمانا وعدم قدرتي علي الاختيار والتشتت بينهن والحرص علي ارضاءهن فقدت لحيتي وهكذا الحال لمن يقبل علي امرين دون اختيار فسوف يصل في النهايه الي ضياع أأمر