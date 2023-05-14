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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الترعة" قبل عرضه بمهرجان كان

فيلم الترعة
فيلم "الترعة"
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انطلق الإعلان الرسمي للفيلم المصري القصير الترعة للمخرج جاد شاهين، وذلك قبل عرضه بالدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، حيث ينافس ضمن قسم LA CINEF  لأول مرة منذ 10 سنوات، ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

وكشف الإعلان الرسمي للفيلم عن شاب أسمر نحيل، يعيش في الأرياف، يستيقظ من نومه ويسير خطوات متجاوزًا عتبة الباب، لنشعر معه برغبة في فعل شيءٍ ما، وقبل أيام انطلق البوستر الرسمي للفيلم ليكشف لأول مرة عن شخصية النداهة ويضفي شعورًا مرعبًا عن أحداث الفيلم.

ويُعرض فيلم الترعة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، في برنامج الأفلام القصيرة 4 وذلك يوم الخميس 25 مايو المقبل، الساعة 11 صباحًا (GMT +2) بمسرح Salle Buñuel.

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك ومن إخراج جاد شاهين.

 

الإعلان الرسمي الترعة جاد شاهين مهرجان كان السينمائي محمود عبد العزيز