محمد ممدوح هاشم يكشف سبب فشل انتقاله للزمالك.. ويعلن عن وجهته المقبلة

تحدث محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد عن مستقبله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا رحيله عن صفوف دينامو بوخارست الروماني واقترابه من وجهة جديدة.

وقال ممدوح هاشم في تصريحاته الإعلامية الليلة لعبت مع دينامو بوخارست بشكل جيد لأربع سنوات، وكتبت تاريخًا هناك، لكن بالنسبة لي لم يعد هناك طموح هنا، وأحتاج أن أتوج بدوري الأبطال مرة أخرى.



وتابع محمد ممدوح هاشم تصريحاته : رحلتي انتهت في رومانيا، ولعبت أكثر فترة في الزمالك، ثم قطر وفرنسا ورومانيا، وتجربة رومانيا انتهت وأبحث عن خطوة أخرى خارج رومانيا".

وكشف محمد ممدوح هاشم تفاصيل تواصله مع الزمالك خلال بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، حيث قال: "عرفت من علي زين أنه سيشارك مع الأهلي في السوبر الإفريقي، وتواصلت مع مسؤولي الزمالك لكي أشارك مع الفريق، وبنسبة 90% كنت سأتي، لا أريد أن أتحدث في أمور كثيرة حتى لا يتأثر الفريق وهو مقبل على بطولة، لكن قبل البطولة كنت أضغط لكي أعود للزمالك، لكن هناك كواليس كثيرة لا داعي لذكرها، وشكلي سيء أمام فريقي دينامو بوخارست، بعد أن ودعتهم لكي أعود للزمالك ثم الأمور توقفت، كنت متخيل إن هذا الأمر ممكن يحدث في أي مكان لكن لا يحدث معي في مصر".

وتحدث عن توقعاته لبطل كأس الكؤوس الإفريقي: "مباريات الأهلي والزمالك طوال عمرها 50:50، كل فريق يمتلك لاعبين مهمين جدًا ويلعبون في منتخب مصر، المباراة الماضية الأهلي فرق بالنتيجة والزمالك عاد".