لجنة الزراعة بالنواب: خطة للوصول إلى 10 ملايين طن إنتاجية محلية من القمح

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم عددا كبيرا من مشروعات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها بدء موسم حصاد محصول القمح.

وأضاف الحصري في مداخلة هاتفية على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الرئيس السيسي أشار إلى أهمية استغلال طرق الري الحديثة للحفاظ على المياه.

وتابع: "الدولة حريصة على استخدام كل لتر مياه، والموضوع لم يصبح رفاهية على الإطلاق".

واستكمل رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن المحطات العملاقة التي تنشئها الدولة المصرية تعكس اهتمام الدولة بالمياه، كونها تحدي كبير جدا للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية الحبوب لسد الفجوة الزراعية وزيادة الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة.

وأكد: "معدل الإنتاجية بصفة عامة في مصر حاليا يصل إلى 18 أردبا للفدان، وقد تصل إنتاجية الفدان مع الطرق الحديثة للزراعة والري إلى أكثر من 22 أردب للفدان، وهناك خطة للوصول إلى 10 ملايين طن من القمح محليا"