خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء.. تفاصيل

تسأل بعض المواطنين عن تعرض عداد الكهرباء لبعض الأعطال سواء عداد الكهرباء التقليدى القديم أو العدادات مسبقة الدفع.
وترصد “ البوابة نيوز ” لقرائها “خطوات فحص عداد الكهرباء ” بالمنزل للتأكد من سلامته حتى لا تأتى فاتورة الكهرباء غير صحيحة وهى:
1- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وملأ نموذج طلب فحص العداد استيفاء لكل بياناته.
2- إحضار صورة بطاقة شخصية.
3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية الديون أو الاستهلاكات التى لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
4- : تسديد رسوم فحص العداد بقيمة ٤٠ جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و٨٠ جنيهًا للعداد الثلاثي.
5- يفحص العداد خلال ٣ أيام من تاريخ استلامه من المشترك.
ويرجى ملاحظة أن أى شكوى يتقدم بها المشترك خاصة بالعداد التقليدى سيتم تغييره على الفور لعداد كهرباء مسبوق الدفع
ميزات العداد مسبق الدفع
1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.
2- يمكن مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.
3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته
4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي
5- عدم تأخر المشترك في السداد
نصائح عند تركيب العداد مسبوق الدفع
1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت الشحن يعمل بشكل جيد.
2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.
3- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.
4- يجب عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.
2- يوضع الكارت في عداد الكهرباء مسبوق الدفع قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.
3- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.
4- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.
5- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.
6- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.
7- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.
8- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.