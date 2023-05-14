صحيفة أمريكية: قادة السبع يسعون إلى بيان ضد الضغوط الاقتصادية التي قد تمارسها الصين

تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لزيادة الضغط على الصين في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في اليابان، من خلال بيان مشترك يرفض استخدام ما وصفوه ب"الإجبار الاقتصادي" من جانب الصين ضد الدول بسبب الخلافات السياسية والخلافات الأخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وقالت صحيفة "وول ستريت" إنه من غير المتوقع أن يذكر البيان المتوقع أي دولة بالاسم، لكنه يأتي مع تزايد المخاوف بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن استخدام بكين المتزايد لما يسميه منتقدوها "الإجبار الاقتصادي" لإظهار استيائها من الدول الأخرى.

في مارس، أعلنت الصين عن مراجعة الأمن السيبراني لشركة "ميكرون"، وهي شركة أشباه الموصلات الأمريكية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرًا على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات الإنتاج في أكتوبر لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى الصين.

ومن المتوقع أن ينص بيان مجموعة الدول السبع على نهج ومبادئ مشتركة لمعالجة الضغوط الاقتصادية، لكنه سيكون منفصلًا عن البيان التقليدي الذي يتم طرحه خلال هذه القمم.

وشعر أعضاء مجموعة السبعة بالأهمية الاقتصادية للصين وذلك عندما أصبحوا متعارضين مع بكين.