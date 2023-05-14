الانتخابات التركية| حزب الشعب الجمهوري يعلن تقدم كليتشدار أوغلو في نتائج التصويت

أعلن حزب الشعب الجمهوري الذي يخوص رئيسه كمال كليتشدار أوغلو الانتخابات الرئاسية التركية تقدمه على منافسيه.

وأظهرت النتائج في انتخابات الرئاسة التركية، تقدم كمال كليتشدار أوغلو بنسبة 49.24% فيما يحل رجب طيب أردوغان ثانيا بـ 44.80%.

وجاء هذا حسبما ذكر الحزب المعارض الأول في تركيا على صفحته الرسمية على تويتر.

وواجه الرئيس التركي المنتهية ولايته ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.