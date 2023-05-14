ارتياح في الكاراتيه بعد إنجازات التصنيف العالمي

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بالإنجاز الذي حققه لاعبونا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي الذي صدر اليوم الأحد.

وأكد الدهراوي خلال تصريحاته الإعلامية الليلة، أن ذلك الإنجاز يضاف إلى رصيد اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الوطني وكذلك مجلس الادارة الذي بذل قصارى جهده من أجل الارتقاء باللعبة منذ توليه المسؤولية إلى أن تم الصعود على منصات التتويج في مختلف البطولات العالمية ومن ثم اعتلاء الترتيب في التصنيف العالمي.

أضاف أن مجلس الادارة حريص دائما على تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين من أجل رفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية وهذا الأمر وضعه المجلس على عاتقه من أجل مصلحة اللعبة.

أوضح الدهراوي أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومحاولته رفع الروح المعنوية للاعبين قبل أي بطولة كان لها مفعول السحر في تحقيق تلك الإنجازات المتتالية.

يذكر أنه احتل صدارة التصنيف العالمي كلا من منة شعبان ويوسف بدوي وطه طارق وعبدالله ممدوح.. بينما جاءت أحلام حمدي في المركز الثاني، ودهب علي في المركز الخامس، وفريال أشرف في المركز الرابع، وكريم أبوعيطة في المركز السابع، وأحمد أمين لطفي عبدالله هشام في المركز التاسع، وعلي الصاوي في المركز العاشر.