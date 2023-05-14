فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شاب صدمته سيارة حال مروره بالطريق الإقليمي بالعياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية شاب لقي مصرعه دهساً أسفل عجلات سيارة مسرعة بالطريق الاقليمي بدائرة مركز شرطة العياط، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق الاقليمي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشاب في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراق تدل علي هويته وجرى نقله إلى مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

