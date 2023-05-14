ماذا قررت النيابة بشأن العثور على جثة طفل داخل كشك كهربائي؟

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة طفل تم العثور علية داخل كشك كهرباء في منطقة العياط، بعد اختفائه، لبيان السبب الرئيسي وراء وفاته، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يؤكد العثور علي جثة طفل داخل كشك كهرباء، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة الطفل محمد.ح.م.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل كان مبلغ باختفائة، وأشارت التحريات الاوليه بأن الطفل تعرض لصعق كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

