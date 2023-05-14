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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم لقاء سيراميكا والمحلة في الدوري

سراميكا كيلوبترا
سراميكا كيلوبترا وغزل والمحلة
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين، باستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سجالا بين الفريقين، وحاول كلا الفريقين على شباك الحارسين، ولكن لم تترجم محاولاتهم إلى أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبهذا التعادل، رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 31 نقطة جمعهم من 27 مباراة، إذ فاز في 6، وتعادل في 13، وخسر في 8 مواجهات، ليرتقي إلى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز، بينما وصل فريق غزل المحلة إلى المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة جمعهم من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 7، وخسر في 13 لقاء.

 

سيراميكا كيلوبترا غزل المحلة الدوري المصري