نواب ووزراء وسياسيون في عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري

بدأت منذ قليل مراسم العزاء الذى تقيمه أسرة الكاتب الصحفى الراحل وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، مراسم عزاء له بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بمشاركة عدد كبير من الرموز السياسية، والقيادات التنفيذية ورجال الأعمال والفن والرياضة.

وشارك فى تقديم واجب العزاء عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، والشيخ محمود التهامي، والإعلامي عمرو الليثي، ومندوب رئيس الجمهورية، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

ورحل عن عالمنا النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، بعد فترة علاج تخطت الـ 70 يوما وشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر الأربعاء الماضى.

كشفت أسرة الراحل عن وصيته الأخيرة والتى دعا فيه أهله ومحبيه بأن يتم دفن جثمانه بمسقط رأسه ببلدته "المعنا - بندر قنا".

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أعلن عن إقامة عزاء شقيقه النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عقب أداء صلاة المغرب، يوم الأحد بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكتب بكرى على تويتر ناعيا شقيقه :" يقام يوم الأحد عزاء النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم."