إزالة 14 حالة تعد بمركز كفر الشيخ

تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لازالة التعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز كفر الشيخ،ضمن الموجه 21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.



وتمكنت الحملة من إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 2 فدان و 240 متر، برئاسة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، والتي قامت بأعمالها بتنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، بتواجد أمني مكثف للقيادات الأمنية للجهاز الأمني بكفر الشيخ، ورجال الشرطة بمركز كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، ومندوبي حماية الاراضي، والجمعيات الزراعية، والفنيين من الإدارة الهندسية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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