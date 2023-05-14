ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام إسبانيول لحسم لقب الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل لاعبيه لمواجهة إسبانيول، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، في تمام الساعة العاشرة مساء، واعتمد تشافي في الهجوم على الثلاثي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجافي.

ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تير ستيجن

خط الدفاع: جيوليس كوندي - رونالد أراوخو - كريستينسن - أليكس بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدرو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 82 نقطة وبفارق 11 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، وهو ما يعني حصول البارسا مبكرا على لقب الدوري الإسباني إذا فاز في مباراة الليلة، فيما يأتي إسبانيول في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 31 نقطة.