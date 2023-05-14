الغرف التجارية: زيادة العائد الدولاري خلال شهور قليلة وانخفاض عجز الميزان التجاري

أكد علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، أن آليات السوق عرض وطلب وسعر الدولار مرتبط بالعرض والطلب، قائلا: "اللي بيشتري دولار من السوق السوداء دولار مش هيقدر يودعه في البنك ولا يستورد به واللي بيشتري الدولار كضمان لغلاء القيمة ولكن مش هيقدر يستورد به وعشان تستورد لازم تروح البنك".

وأشار علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم ينسقون مع وزراء الصناعة والتجارة والمالية ورئيس الوزراء في محاور متعددة والعمل على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مؤكدا أننا وصلنا لأرقام كبيرة في الصادرات وانخفاض في عجز الميزان التجاري.

وتابع: "الصادرات زادت والواردات قلت ونسعى الان إلى تزويد المكون المحلي ونسعى لجذب شركات قادرة على صناعة مكونات محلية تنفع في السلع التصديرية بالإضافة إلى دور وزارة الصناعة والتجارة لفتح أسواق جديدة وتزويد الصادرات"، متوقعا زيادة العائد الدولاري خلال الأشهر القليلة القادمة.