الجهاز الفنى لمنتخب مصر يشاهد مباراة سيراميكا و غزل المحلة

حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا حضور مباراة سيراميكا و غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهي الشوط الأول من مباراة سيراميكا كيلوبترا وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي علي الشوط الأول بعد محاولات عديدة من الفريقين لهز الشباك.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.