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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس استخبارات النمسا يطالب بالحصول على المزيد من الصلاحيات لمراقبة المتطرفين

رئيس أمن الدولة والاستخبارات
رئيس أمن الدولة والاستخبارات فى النمسا عمر حجاوي بيرشنر
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طالب رئيس أمن الدولة والاستخبارات في النمسا عمر حجاوي بيرشنر، البرلمان بالحصول على المزيد من الصلاحيات القانونية لمراقبة المتطرفين.

وقال بيرشنر في تصريحات له اليوم الأحد، إن مراقبة تطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي سوف تسهل محاصرة التطرف الديني واليميني.

وذكر بيرشنر أنه يريد ملاحقة مؤشرات على خطط هجوم ملموسة من قبل المتطرفين ولكنه لا يريد المراقبة الجماعية، موضحا أنه يرغب في إلقاء نظرة فاحصة على تهديدات محددة من خلال إجراءات ستكون معدة جيدًا من الناحية القانونية.

وأشار بيرشنر إلى أن النمسا بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة في قضايا التجسس، حيث أن أقصى عقوبة حاليا هى حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك لا يُعاقب بالتجسس حاليًا إلا إذا كانت الجريمة موجهة ضد جمهورية النمسا وليس ضد المنظمات الدولية الموجودة في البلاد.

النمسا المتطرفين الهواتف المحمولة