محافظ البحيرة الأسبق يدعو المستثمر المصري للعمل تحت مظلة الولاء والانتماء للوطن

الأحد 14/مايو/2023 - 09:35 م

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اللواء مصطفى هدهود مستشار وزير الانتاج الحربى ومحافظ البحيرة الأسبق، فى ضوء محاضرة بكلية التكنولوجيا والتنمية تحت عنوان " المشروعات القوميه الكبري والرؤية المستقبلية للشباب"، بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق الهيئة العامة للإستعلامات.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية .

أشاد اللواء مصطفى هدهود بالمشروعات القومية الكبري التى تم تنفيذها والتي لا تزال في حيز التنفيذ ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوصى اللواء مصطفى هدهود الشباب وكل فرد في المجتمع بالعمل الجاد للوصول الى أعلى معدلات التنمية تحت مظلة قيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن داعيا المستثمر المصري الي الانتباه للوطن وان يقلل من الاستثمار العقاري وان يكون لديه وطنية باقامة مشروعات في بلده لتوفير فرص عمل للشباب خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

وعلي هامش الندوة افتتح معرض مشروعات التخرج والتي اتسمت بأنها تخدم قضايا ملحة معالجة المياه الهامشية باستخدام تقنية النانو والمخلفات الزراعية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الغاز الحيوي كبدائل مستدامة للوقود الاحفوري والتي تتناغم مع التوجهات الحالية للجامعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل، تم تكريم طلاب الكلية الأوائل علمياً وبمسابقة الكلية تحضر للأخضر، واصطحب د.خالد محروس عميد الكلية اللواء مصطفى هدهود في جولة تفقدية بالكلية لأهم الوحدات المختلفة مثل: مزرعة السمان، مزرعة الأرانب، وبعض المعامل بالكلية، ووحدة البورصة الافتراضية.