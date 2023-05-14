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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يبتعد عن لقب الدوري الإنجليزي بالهزيمة من برايتون

أرسنال وبرايتون
أرسنال وبرايتون
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تعرض فريق أرسنال لخسارة كبيرة من ضيفه برايتون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، سجل برايتون ثلاثة أهداف عن طريق جوليو إنشيزو في الدقيقة 51 ودينيز أونداف في الدقيقة 86 وبيرفس إستوبينان في الدقيقة 90.

تجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس.

وبتلك الخسارة، ابتعد الجانرز عن سباق المنافسة على لقب الدوري بعدما فاز مانشستر سيتي اليوم على إيفرتون بثلاثية نظيفة وأصبح على بعد 3 نقاط فقط من تحقيق اللقب ويمكنه حسمه رسميًا إذا فاز على تشيلسي يوم الأحد المقبل.

ارسنال الدوري الإنجليزي برايتون