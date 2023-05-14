دراسة: إدمان الحشيش يتسبب في الإصابة بانفصام الشخصية

كشفت دراسة أجرتها خدمات الصحة العقلية في منطقة العاصمة الدنماركية والمعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA) عن أن الشباب المدمنين على استخدام نبات القنب (الحشيش) معرضون لخطر الإصابة بانفصام الشخصية، وهو اضطراب عقلي خطير.

وجد الباحثون ارتباطًا قويًا بين اضطراب تعاطي القنب (إدمان الحشيش) وانفصام الشخصية (الفصام)، خاصة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عامًا، من خلال تحليل بيانات السجلات الصحية لأكثر من 6 ملايين شخص في الدنمارك.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 30% من حالات الفصام في هذه الفئة العمرية ربما كان يمكن منعها عن طريق تجنب تعاطي الحشيش وإدمانه.

وقامت دراسة نُشرت في مجلة الطب النفسي بتحليل بيانات السجلات الصحية التفصيلية التي تمتد على مدى 5 عقود وتمثل أكثر من 6 ملايين شخص في الدنمارك لتقدير نسبة حالات الفصام التي يمكن أن ترتبط بـ اضطراب تعاطي القنب على مستوى السكان.

وأوضحت الدراسة أن اضطراب تعاطي القنب، المعروف أيضًا باسم إدمان الحشيش، يشير إلى الاستخدام المستمر للقنب على الرغم من ظهور أعراض التدهور الصحي أو الاضطرابات ذات الأهمية السريرية.

وجد الباحثون أدلة قوية على وجود علاقة بين اضطراب تعاطي القنب والفصام بين الرجال والنساء، على الرغم من أن الارتباط كان أقوى بكثير بين الشباب.