تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 15 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية أنت تهمل صحتك في الفترة الأخير حاول أن تنتبه، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة في تطوير نفسك يا عزيزي حاول أن تشتغل على نفسك.

برج الثور

من الناحية الصحية ابتعد عن الحلويات الدسمة وحاول أن تكثر من الخضار والفواكة، أما من الناحية المهنية تفضل العمل من المنزل، عاطفيًا حب جديد يدخل حياتك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية لا تهمل وجبة الإفطار يا عزيزي، أما من الناحية المهنية تعلم شيء جديد يا عزيزي.

برج السرطان

من الناحية الصحية تعاني من نزلة برد حاول أن تبقى في المنزل وتناول البطاطا المسلوقة، أما من الناحية المهنية تفكر بعمل برنامج جديد وخطة جديدة لتطوير نفسك، عاطفيًا ابتعد عن الشريك هذه الفترة.

برج الأسد

من الناحية الصحية تشعر بالرغبة في ممارسة رياضة المشي حاول أن تلتزم، مهنيًا تبحث عن عمل جديد.

برج العذراء

من الناحية الصحية ابتعد عن الأملاح لأنك تعاني من ضغط الدم المرتفع، مهنيًا ابتعد عن الزملاء السلبيين.

برج الميزان

من الناحية الصحية حاول أن تغير نظام الغذائي وأكثر من السلطات، أما مهنيًا تعلم شيء جديد، عاطفيًا تفكر بالسفر مع الشريك.

برج العقرب

من الناحية الصحية تناول غذاء صحي يا عزيزي أنت تعاني من نقص في الفيتامينات، عاطفيًا تخطط لرحلة مع الشريك.

برج القوس

من الناحية الصحية أنت غير منتظم في نظامك الغذائي حاول أن تمارس الرياضة بانتظام، أما مهنيًا تبحث عن عمل، عاطفيًا لا تهتم لشريكك هذه الفترة فهو عصبي.

برج الجدي

من الناحية الصحية تعاني من آلام كثيرة في الظهر انتبه، أما مهنيًا تفكر بعمل مشروع صغير، عاطفيًا أنت والشريك تعيشان قصة حب.

برج الدلو

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء أنت تشعر بجفاف، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في ردة فعلك مع الزملاء، اما عاطفيًا تشعر بتوتر من تصرفات الشريك معك.

برج الحوت

من الناحية الصحية أنت تعاني من نزلة برد قوية حاول أن تتحمى ولا تأكل أطعمة جاهزة وابقى على البطاطا المسلوقة واللبن والثوم، أما من الناحية المهنية أنت تشعر بالرغبة في البحث عن عمل آخر، أما من الناحية العاطفية اهتم بالشريك أكثر.